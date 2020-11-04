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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:08:31 -
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 1.161,16 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,46 puan artışla 1.161,16 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile metal, eşya, makine, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarının merakla beklendiğini ifade ederek, son verilere göre, Donald Trump'ın kritik olarak nitelendirilen Florida, Ohio ve Texas eyaletini kazanması sonrası tahminlerin Trump lehine döndüğü, bununla birlikte mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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