Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 118.965,61 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 158,08 puan artarak 118.965,61 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,17 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, piyasalar açısından en önemli destekleyici unsurun Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı olduğunu aktardı.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



