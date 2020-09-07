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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:14:23 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.094,35 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,04 puan artarak 1.094,35 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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