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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:09:50 -
Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 değer kaybederek 1.274,32 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,67 puan azalışla 1.274,32 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,41 ve holding endeksi yüzde 2,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları sebebiyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği beklentisinin, geçen hafta yüzde 8'in üzerinde değer kazanan Borsa İstanbul'da kar satışlarını tetiklediğini bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 puanın direnç, 1.268 ve 1.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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