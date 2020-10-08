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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:09:13 -
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 1.149,51 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,90 puan azalışla 1.149,51 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile KOBİ sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile spor oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında 1.120 desteği, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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