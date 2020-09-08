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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:07:26 -
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybederek 1.091,96 puana geriledi.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 1.100 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,85 puan azalışla 1.091,96 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ile iletişim oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, düşüş eğilimindeki petrol ve emtia fiyatlarının küresel ölçekte risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de resmi tatil sonrası bugün işleme açılacak piyasalarda teknoloji hisselerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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