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Borsa, günü yükselişle tamamladı

23 Kasım 2018 Cuma 18:25
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 93.003,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 374,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle gün içinde ulaştığı en yüksek seviye olan 93.003,27 puandan kapanış yaptı. Dolar/TL 5,2620, avro/TL de 5,9755 ile Ağustos'tan beri gördüğü en düşük seviyeye kadar geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde sektörel güven endeksleri ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmeler ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:25
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
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