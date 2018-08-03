0553 313 94 23

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazancıyla 95.610,48 puandan tamamladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 18:59
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.067,22 puan artarken, toplam  işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,14,  holding endeksi de yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 4,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile kimya,  petrol, plastik oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi,  beklentilerin altında kalan  enflasyon verisi ile yükselişe geçerek 96.064,30 puanı görmesinin ardından  analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanın hemen üzerinde  dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise  ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini  belirterek,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 97.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 18:59
  1. borsa
  2. bıst
  3. euro
  4. dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
    1. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen..
    2. Cumhuriyet tarihi boyunca ABD ile..
    3. Amerika'dan Rus bankasına yaptırım
    4. Hatay'da 6 kilo A4 patlayıcı ele..
    5. 6 yıl sonra bir ilk! Suriye gemisi..
    6. Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
    7. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem..
    8. Bülent Tüfenkci’den ABD’nin yaptırım..
    9. Emekli ikramiyeleri bayramdan önce..
    10. Aziz Yıldırım istifa edeceği..
    11. Adıyaman'da trafik kazası: 5 kişi..
    12. Antalya'da restoranda gaz sıkışması..
    13. ABD: Türkiye ile sorunu çözmek için..
    14. Balıkesir merkezli FETÖ/PDY..
    15. Facebook çöktü!
    16. İzmir'de 27 göçmen yakalandı!
    17. Muğla'da yargılanan PKK'lı terörist:..
    18. Samsun'da 19 yaşındaki genç evinde ölü..
    19. Fatih Dönmez: Edirne'nin tüm ilçeleri..
    20. Malatya'da otomobil yoldan çıktı: 5..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!