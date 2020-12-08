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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:21:19 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak günü 1.339,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,60 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Yüzde 1,33 değer kazanan BIST Sınai endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, pay piyasalarında dünkü alıcılı seyrin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirleri devam ettirmesiyle bugün de sürdüğünü ifade etti.

BDDK kararına göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de toptan stoklar ve Almanya'da dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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