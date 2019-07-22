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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 760,47 puan ve yüzde 0,75 azalarak 101.088,73 puana indi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 101.088,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 760,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 102.146,95 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyeden gelen kar satışları ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle düşüşe geçerek 101.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed Sanayi Endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
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