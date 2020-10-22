Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 13,19 puan azalarak, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,74, holding endeksi yüzde 1,27 düştü. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 4,03 ile spor, en yüksek düşüş ise bankacılık oldu.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yani 10,25 sabit olmasa da Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranlarını verecek Süreçte Merkez Bankası borcu uygulanacak ve gecelik borç verme faizi arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verilecektir.

Analistler, ABD'deki teşvik paketinin belirsizliğinin ve dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının küresel risk iştahını azalttığını belirterek, tartışmanın ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratik başkan adayı Joe Biden bu gece canlı olarak gerçekleşecek olan tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Ülkede veri gündeminin yarın sakin olduğunu ve dünya çapında açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yurt dışında izleneceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.180 puan ve 1.215 puanla desteklendiğini kaydetti.