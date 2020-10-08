Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da önceki kapanışa göre BIST 100 endeksi 1,92 puan azalarak, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık hisseleri yüzde 0,29 değeri düşerken, holding hisseleri yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör arasında en çok yükselen hisse 3,08 ile turizm, en çok düşen sektör ise yüzde 4,34 ile spor oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve finansal teşviklerle ilgili haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, yarın ülkedeki dış ticaret endekslerinin, ABD'deki toptan satış hisselerinin, Çin'deki hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ve İngiltere'deki büyüme verilerinin teknik olarak 1.155 seviyesinde izleneceğini belirtti. BIST 100 endeksi önemli, Bu seviyenin altında 1.120 destek ve bu seviyenin üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.