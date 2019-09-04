Borsa güne yükselişle başladı Borsa, güne yüzde 0,84’lük yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,84’lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,84’lük yükselişle başladı. Endeks, 830,65 puanlık artışla 99 bin 656 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı.

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