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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,84’lük yükselişle başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:27
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,84’lük yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,84’lük yükselişle başladı. Endeks, 830,65 puanlık artışla 99 bin 656 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:27
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