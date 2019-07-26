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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:38
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,22’lik yükselişle başladı. Endeks, 227,12 puanlık artışla 102 bin 272 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:38
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