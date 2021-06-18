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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.417,95 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:31:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,80 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.417,95 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı kararları sonrasında dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.414,15 puandan tamamladı.

Analistler, Fed'in enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesine piyasaların ilk tepkisinin olumsuz olduğunu bugün ise yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olunmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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