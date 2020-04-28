Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 454,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 101.722,32 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile bilişim oldu.

Dün, özellikle Avrupa'da ekonomilerin tekrar açılmaya başladığı yönündeki haberlerin pozitif etkisiyle yüzde 2,54 değer kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.