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Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:24
Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı.


Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı. Endeks, 59,10 puanlık artışla 102 bin 70 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:24
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