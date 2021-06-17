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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 azalışla 1.423,00 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 10:39:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 1.423,00 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 1,04 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren holding ve yatırım olurken, değer kazanan bir sektör endeksinin bulunmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 1.431,31 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğuna işaret ederek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını vurguladı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

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