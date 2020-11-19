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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:01:46 -
Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, 21-22 Kasım'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

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