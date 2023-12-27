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Ekonomi Borsa güç kazanma sürecinde
Ekonomi

Borsa güç kazanma sürecinde

Yeniakit Publisher
2023-12-27 12:56:17 - 2023-12-27 12:56:17
Borsa güç kazanma sürecinde

ABD dolarının gücü, kritik bir küresel ekonomik gösterge olmaya devam ederken Dolar Endeksinin son haftalardaki düşüşü ile emtia fiyatlarındaki yükseliş ise hızlandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi satışlarla başladığı pazartesinin ardından, haftanın ikinci gününde önceki kapanışa göre 38,43 puan artışla ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 7.303,30 puanla güne başladı.Gün içinde dalgalı seyreden hisse senedi piyasasında önceki günde olduğu gibi BİST100 dışı hisse senetlerinde satışları daha yoğun olarak hissedilirken, BİST30 Endeksinde ise daha güçlü bir duruş ön plandaydı.

ABD dolarının gücü, kritik bir küresel ekonomik gösterge olmaya devam ederken Dolar Endeksinin son haftalardaki düşüşü ile emtia fiyatlarındaki yükseliş ise hızlandı. 2023 yılı başında birçok ekonomik gösterge ve beklenti resesyon endişesi taşırken S&P 500 Endeksi yüzde 25’in üzerinde yükseldi.

 Dolar bazlı görünüm

Dolar bazlı olduğu göz önüne alındığında güçlü bir yükseliş olduğu net söylenebilir. Geçen hafta kişisel tüketim fiyatları harcamaları endeksi Kasım ayında Ekim ayındaki %2,9'dan %2,6'ya düştü. BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,47 yükseliş ile 7.299,33 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.202,88 olur iken, en yüksek seviye 7.405,05 oldu. Toplam işlem hacmi 60,8 Milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul ulusal endeksi bu sabah (sabah 9.30 itibarıyla) 7299 seviyesinde bir performansa sahip.

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