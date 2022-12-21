Borsa geriledi Ruble değer kaybetti Rus ekonomisi alarm veriyor

Rusya lideri Vladimir Putin ekonominin gerçek durumunu gizlemeye çalışsa da ekonomistler, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere Rus ürünlerine uygulanan kısıtlamaların etkili olmaya başladığı görüşünde.

RUBLE HIZLI DEĞER KAYBETTİ

Rusya Merkez Bankası’nın aylardır uyguladığı piyasa ekonomisinden uzak para politikasına rağmen dün döviz piyasaları ve borsada hareketli saatler yaşandı. Mayıs ayından beri 60 ruble seviyelerinde tutulan doların fiyatı salı sabahı birkaç saat içinde 74 rubleye fırladı. Benzer durum Euro’da da gözlendi. Rusya’da hükümete yakın ekonomi otoriteleri bu durumu, yaklaşan yeni yıl kutlamalarına bağlayarak halkın döviz alımına yönelmesiyle izah etmeye çalışıyor.

BORSA DA KAYIPTA

İşgalin sürdüğü 10 aydır yatay bir seyir izleyen Moskova borsası da tüm kısıtlayıcı önlemlere rağmen dün yüzde 3 değer kaybetti. Yorumlarda, Batı’nın özellikle enerji sektörüne yönelik yaptırımlarının etkisini göstermeye başladığına dikkat çekildi. Dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkeleri ile Avrupa Birliği, 5 Aralık’tan itibaren Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını başlatmıştı. Önceki gün de AB ülkeleri, Rus doğalgazına fiyat kısıtlaması getirdi. 15 Şubat’tan itibaren doğalgazda megavatsaat başına en fazla 180 Euro ödenecek.

PUTİN: DURUM ZORLU

Rusya lideri Putin, ilhak edilen dört bölgedeki durumun ‘oldukça zorlu’ olduğunu söyledi. Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki Rus vatandaşlarının Rus silahlı kuvvetlerinin korumasına ihtiyaç duyduğunu savunan Putin, “Orada yaşayan Rusya vatandaşları size, sizin korumanıza güveniyor” dedi.