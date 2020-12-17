BORON ‘bulaşık’ta da iddialı

BORON Bulaşık Temizlik Ürünleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Bakan Dönmez, temizlik, hijyen ve sağlık arasındaki dengenin kurulmasında borun önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “BORON’u piyasadaki bütün temizlik ürünlerinden ayıran temel nokta burası. Ham maddesi boraks doğal mineralli bir içeriğe sahip. Doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok” ifadelerini kullandı. Eti Maden’in yeni ürün için bir buçuk yılı aşkın süredir yoğun Ar-Ge çalışması yürüttüğüne değinen Dönmez, “Makineler İçin BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü, BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü ve BORON Doğal Parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

A’dan Z’ye yerli

Dönmez, Eti Maden’in bordan üretilen temizlik ürünleri serisine 2 yıl içerisinde el ve yüzey dezenfektanı BOREL ve BORTAM’ın da eklendiğini ifade ederek, tercihini doğallıktan yana kullanmak isteyenlerin, yerli ve milli ürünlerin daha fazla geliştirilmesini isteyenlerin vazgeçilmez adresinin BORON olmaya devam edeceğini aktardı. Dönmez, BORON’un Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar yerli ve milli imkanlarla ve insan kaynağıyla üretildiğine işaret ederek, “Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Temizlik ürünlerinde doğal olanın bir lüks ya da ayrıcalık değil, ulaşılabilir olmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Ancak burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz son yılların en kurak dönemlerinden birini geçiriyoruz. BORON’un yeni ürünlerinin tanıtım toplantısı vesilesiyle bütün beylere ve hanımlara buradan seslenmek istiyorum. Özellikle bulaşık ve çamaşırlarımızı yıkarken lütfen suyumuzu israf etmeyelim. Çocuklarımızı da suyun en büyük değer olduğu bilinciyle yetiştirelim” değerlendirmesinde bulundu.

Yine iddialıyız

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de, “Yine iddialıyız. Bundan sonra da bulaşık sektöründe BORON’dan önce ve BORON’dan sonra diye konuşulacak. Bunlara hepimiz şahit olacağız. Parfümsüz bulaşık temizlik ürünlerini göreceğiz. Parlaklığı ön plana çekmeyen temizlik ürünleri göreceksiniz. Bizim ürünümüz yanında doğal bir parlatıcımız da var. Bununla doğal bir parlaklık elde edecekler. Bu ürün için yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Şu anda piyasaya sürülmüş bu ürün 6’ncı formül ” ifadelerini kullandı.

Dünya devlerinin olduğu sektörde BORON pay aldı

Keleşer şöyle devam etti: “Temizlik sektörü çok zor bir sektör. Dünya devlerinin olduğu bu sektörde BORON 2019 yılında yaklaşık 8.4 pazar payı aldı. Biz 25 Ocak’ta toz BORON temizlik ürününün lansmanını yaptığımız da, market raflarında markasını söyleyemeyeceğimiz 4.5 kg ürünlerin fiyatları 45-50 TL arasındaydı. Biz 4 Kg’lık BORON ürünümüzü 22.50 TL’ye piyasaya çıkardı. 2019 yılında yaklaşık 400 bin ton toz deterjan satıldı. 25 Ocak 2019 yılında 45-50 TL bandında olan ürünler şu anda 24 -25 TL bandında satılıyor. Bu Enerji Bakanlığı’nın, Eti Maden’in ve BORON’un başarısıdır. Tabiri caizse 2019 yılında bizim vatandaşımızın cebinden 800 milyon TL’yi kurtardık.”