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Yerel Bornova’da orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Bornova’da orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri dikkatsizlik konusunda da vatandaşları bir kez daha uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:24:00 -
Bornova’da orman yangını kontrol altına alındı

YENİ AKİT  ANKARA

Hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde orman yangınlarına sebep olmamak için dikkatli olmaya çağıran Orman Genel Müdürlüğü Bornova’da çıkan orman yangınında kontrol altına alındığını aktardı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından sürekli orman yangınları konusunda uyarılarda bulunurken, son günlerde hava sıcaklıklarının da armasıyla meydana gelen yangınlar konusunda anlık bilgi vermeye devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda İzmir Bornova’da meydana gelen orman yangını hakkında bilgi verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “İzmir / Bornova’da çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Bir anlık dikkatsizliğinizin büyük zararlara yol açabildiğini unutmayın, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durun. Orman yangını kontrol altında. Teşekkürler #OrmanınKahramanları”

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