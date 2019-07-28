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Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu!

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye'de yaşayan amcası Sinan Kuneralp, önemli açıklamalarda bulundu. Kuneralp, Boris için hemmutlu hem de mutsuz olduğunu söyledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:14
Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu!

İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye'de yaşayan amcası Sinan Kuneralp İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetesi Daily Mail'e konuştu.
Kuneralp, "Boris'in dünyanın en önemli 10 insanından biri olması çok heyecan verici. Boris tarzıyla Brexit sürecini yöneterek herkesi şaşırtabilir ama başaramazsa en kötü başbakan olur" dedi. Kuneralp, Boris'in büyük büyük dedesinden iki özelliği aldığını da dile getirdi.

Theresa May’in istifasının ardından hafta içinde başbakanlık görevine gelen Boris Johnson ve Türkiye bağlantısı İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmek bilmiyor… Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, Boris Johnson’ın Türkiye’de yaşayan amcası tarihçi Sinan Kuneralp ile bir araya geldi. Gazeteye açıklamalarda bulunan Kuneralp, Johnson’a da tavsiyelerde bulundu.

'Onun için hem mutluyum hem de mutsuzum'

Kuneralp, “Boris’in dünyanın en önemli 10 insanından biri olması çok heyecan verici. Onun karşısında Brexit gibi zor bir görev var. Onun için hem mutluyum hem de mutsuzum çünkü kimsenin teşekkür etmeyeceği bir iş yapıyor ve karşısında zor bir görev var. Onun yapacağı iş bir süper insan görevi fakat yaparsa bir siyasi dahi olarak anılacak” derken, Johnson’ın “Boris tarzıyla” bunun üstesinden gelerek herkesi şaşırtabileceğini dile getirdi. Kuneralp, Johnson’ın dogmatik görüşlerini bırakmaması durumunda başarısız olabileceğini söylerken, “Boris’in kardeşi Jo Johnson da harika bir devlet adamı ve Boris’ten sonra başbakan olabilir” dedi.

'Benim dedem ve onun büyük büyük dedesi tam bir çapkındı'

Başbakan olmadan önce de sık sık yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Johnson’ın bu özelliğini büyük büyük babasından aldığını söyleyen Kuneralp, “Bence bu aile geleneği. Benim dedem ve onun büyük büyük dedesi tam bir çapkındı. Boris her zaman akıllı ve güzel kadınları seviyor ve bu hepimizde olan bir durum” ifadesini kullandı.

'Eğer değişmezse tarihin en kötü başbakanı olabilir'

Boris Johnson’ın babası Stanley ile kuzen olan ve Boris’ten 17 yaş daha büyük olan Kuneralp, “Boris’in önünde iki yol var, ya harika bir başbakan olacak ya da başarısız olacak. Umarım şimdi olduğu kadar dogmatik olmaz ve pragmatik olur ve gelişir. Eğer değişmezse tarihin en kötü başbakanı olabilir. Provokatif olmayı seviyor ve bu özelliğini de büyük büyük babasından almış, dikkatli olması gerek” dedi.

'Kariyerinde bir siyasetçi değil bir komedyen olmalısın'

Daha önce Londra belediye başkanı ve dışişleri bakanı olarak da görev alan Johnson ile en son 2016 yılının sonbaharında görüştüğünü söyleyen Kuneralp, “En son İstanbul’da bir araya gelmiştik ve çok eğlenmiştik. Çok komik ve çekici biri. Yemekten sonra eşim Rukiye Boris’e döndü ve ‘Kariyerinde bir siyasetçi değil bir komedyen olmalısın, çok başarılı olursun’ dedi. Bundan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum” ifadesini kullandı. Kuneralp, 1980’lerde Johnson’ın o dönemdeki kız arkadaşıyla bir süre İstanbul’da kaldığını ve yeğenine ev sahipliği yaptığını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:14
  1. İstanbul
  2. boris johnson

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