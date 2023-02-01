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Dünya Boris Johnson'dan Ukrayna çağrısı
Dünya

Boris Johnson'dan Ukrayna çağrısı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı ittifakı tarafından Ukrayna'ya tanklar, topçu sistemleri ve savaş uçakları dahil her türlü yardımın yapılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 22:42:00 -
Boris Johnson'dan Ukrayna çağrısı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı ittifakı tarafından Ukrayna'ya tanklar, topçu sistemleri ve savaş uçakları dahil her türlü yardımın yapılması gerektiğini savundu.

Johnson, ABD'nin başkenti Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantic Council'da, Batı ittifakının Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı atılabilecek adımlarla ilgili konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Johnson, "ABD'nin desteği olmasaydı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da bir 'kukla hükümeti' kurup, yıkılan Sovyetler Birliği'nin alanındaki diğer ülkelere de nüfuz ederek Avrupa demokrasisini karanlığa boğabileceği" görüşünü savundu.

Johnson, Batı ittifakına çağrı yaparak, Ukrayna'ya tanklar, topçu sistemleri ve savaş uçakları dahil her türlü yardımın yapılması gerektiğini savundu. Eski Başbakan, "Neye ihtiyaçları varsa verin." dedi.

Putin'in, Ukrayna'ya saldırarak "yanlış bir hesaplama" yaptığını öne süren Johnson, "(Putin) O deli değil, hasta değil. Sadece tarihi bir hata yaptı. Nükleer silah da kullanmayacak çünkü bu, Çin'in onlara desteğinin son kıvılcımını da söndürür." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın nükleer silah kullanmasını kendi halkı ve dünyadaki destekçileri dahil kimsenin desteklemeyeceğini belirten Johnson, "neo-emperyalist" şeklinde tanımladığı Putin'in, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün "intikamını" almak istediğini söyledi.

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