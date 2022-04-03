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Dünya Boris Johnson'dan Putin'e tepki!
Dünya

Boris Johnson'dan Putin'e tepki!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik alçak saldırılarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun savaş suçları işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 20:58:00 -
Boris Johnson'dan Putin'e tepki!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik alçak saldırılarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun savaş suçları işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

Johnson, yazılı açıklamasında, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullandı.

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin ve Buça'da masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydeden Johnson, Rusya'ya yaptırımları, Ukrayna'ya da askeri artıracaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını kaydeden İngiltere Başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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Yorumlar

Maça üçlüsü

Bu Boris bebesi aynı dedesi gibi ..., saçında hayır yok zaten.

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