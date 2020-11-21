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Dünya Boris Johnson hakkında çarpıcı iddia
Dünya

Boris Johnson hakkında çarpıcı iddia

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un gizli politik kararları WhatsApp üzerinden almakta ısrar etmesi üzerine ülkedeki kıdemli isimlerle karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:51:00 -
Boris Johnson hakkında çarpıcı iddia

İngiltere'de Boris Johnson başbakan seçildiği günden bugüne kadar her zaman eleştirilerin hedefinde oldu. Son olarak gündeme gelen WhatsApp iddiaları ülkede tartışmalara neden oldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Boris Johnson'ın, gizli politik kararları WhatsApp üzerinden almakta ısrar ettiğini ve bu nedenle ülkedeki kıdemli isimlerle karşı karşıya geldiği aktarıldı.


Kabine Sekreteri Simon Case'in, Başbakan'ın Whatsapp'ından bazı metinlerin başka biri tarafından gönderilmiş gibi göründüğü yönündeki endişesini dile getirdiği belirtildi.

Nişanlısının yönlendirdiği iddia edilmişti

İngiliz basını daha önce Başbakan Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın, bakanlarla ve yetkililerle gizli telefon görüşmeleri sırasında arka planda Johnson'u 'yönlendirdiğinin' duyulduğunu iddia etmişti. Telefon görüşmelerinde Symonds'ın Johnson hakkında "Ona şunu yapmasını söyle" şeklinde teşvikte bulunduğu iddia edilmişti.

"Johnson'un tarzına benzemiyor"

Haberde, son derece gizli kararların yer aldığı mesajlar arasında bakanlara yönelik talimatların bulunduğu da ifade edilirken, geçmişte bu tür meselelerin yazılı belgeler aracılığıyla yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Ayrıca yetkililerin, WhatsApp'taki yazılı yanıtlardan bazılarının biçiminin Boris Johnson'a özgü tarzdan belirgin şekilde farklı göründüğünü söylediğine dikkat çekildi. Uygulamanın, yakın zamana kadar çoğunlukla rutin mesajlar için kullanıldığı belirtildi.Yetkililer, "Başbakan'ın kendine özgü bir tarzı var; kibar, renkli, açıklamaların yer aldığı ve düzensiz aralıklarla. Ancak bazı yanıtlar daha kısa ve keskin. Onun tarzına benzemiyor." dedi.

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