Bordeaux küme mi düştü? Bordeaux neden küme düşürüldü?
Bordeaux'un geleceği hakkında Fransa Profesyonel Futbol Ligi yönetimi önemli bir karar aldı. Peki, Bordeaux 2022-2023 sezonu kaçıncı ligde olacak?
Son lig şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda yaşayan Bordeaux küme düşürüldü. Peki, Bordeaux neden iki lig birden düştü?
Bordeaux küme mi düştü? Bordeaux neden küme düşürüldü?
Fransa Ligue 1'i son sırada tamamlayıp ikinci lige düşen Bordeaux hakkında yeni bir karar alındı. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux'nun bir alt lige düşürüldüğü belirtildi.
Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.
Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.