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Yerel Borcunu isteyen şahıs silahla vurularak öldürüldü
Yerel

Borcunu isteyen şahıs silahla vurularak öldürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde borcunu isteyen bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:54:00 -
Borcunu isteyen şahıs silahla vurularak öldürüldü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, Zülküf Bayram’a borcu olduğu ve Bayram’ın alacağını istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi 2109 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülküf Bayram (43) ile M.E. (26) ve K.T. (35) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açılması sonucunda Zülküf Bayram göğüs ve sırt bölgesinden, M.E. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan ve cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen K.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli K.T., bugün polis tarafından yakalanırken gözaltına alınan K.T.’nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan şüpheli K.T.’nin Zülküf Bayram’a bir miktar borcu olduğu, Bayram’ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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