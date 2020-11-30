  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Borçlu olduğu bankanın bankamatiğini yaktı
Gündem

Borçlu olduğu bankanın bankamatiğini yaktı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki genç adam, borçlu olduğu bankaya kızarak bankamatiği ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:23:00 -
Borçlu olduğu bankanın bankamatiğini yaktı

28 yaşındaki M.Ç. adlı genç adam borçlu olduğu bankanın bankamatiğini yakmak istedi.

ATM'de maddi hasar oluştu

Olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. ATM'ye benzin döküp yakmak isteyen kişi daha sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ATM'yi söndürdü. Yangın sonrası ATM'de maddi hasar oluşurken, polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'Borçlarımdan dolayı kızarak bankamatiği yaktım'

Yapılan araştırma sonunda ATM'yi ateşe verdiği belirlenen 28 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin borçlarından dolayı kızdığı bankaya sinirlenerek ATM'yi ateşe verdiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Cumhuriyet'e konuştu: Abdullatif Şener kendisi ile çelişti
Siyaset

Cumhuriyet'e konuştu: Abdullatif Şener kendisi ile çelişti

Cumhuriyet'e konuşan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dava arkadaşlarını yarı yolda bırakmakla ..
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay