Borçlu olduğu bankanın bankamatiğini yaktı
Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki genç adam, borçlu olduğu bankaya kızarak bankamatiği ateşe verdi.
28 yaşındaki M.Ç. adlı genç adam borçlu olduğu bankanın bankamatiğini yakmak istedi.
ATM'de maddi hasar oluştu
Olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. ATM'ye benzin döküp yakmak isteyen kişi daha sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ATM'yi söndürdü. Yangın sonrası ATM'de maddi hasar oluşurken, polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
'Borçlarımdan dolayı kızarak bankamatiği yaktım'
Yapılan araştırma sonunda ATM'yi ateşe verdiği belirlenen 28 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin borçlarından dolayı kızdığı bankaya sinirlenerek ATM'yi ateşe verdiği öğrenildi.