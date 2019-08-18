Borca değil ortaklığa dayalı piyasa yapısı oluşturulsun

Darboğazda olan üretici firmaların borçlarını yapılandırmalarını öngören Yeni İstanbul Yaklaşımı’na destek çığ gibi büyüyor. Bu yaklaşımın reel sektöre can suyu olacağına işaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, firmaları gerek mali gerekse idari yönden rahatlatacak adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yeni fırsat kapıları aralanacak

Şirketlerin ekonomik sıkıntılardan kurtulmaları için borca değil, ortaklığa dayalı bir piyasa yapısının tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaan, “Bu yolda atılan adımların karşılığının orta vadede alınacağına; girişimcilere ve yatırımcılara yeni fırsat kapılarının aralanacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisine de değinen Kaan, şunları kaydetti: “Ülkemizin kalkınması gerekiyor. Kalkınma için 2019 ve 2020’yi dönemi çok kritik. Bu iki sene içinde önemli aşamalar kat edeceğimizi umuyor ve diliyoruz. Açıklanan bir dizi reform paketinin yanı sıra kademeli bir şekilde devam edeceğine inandığımız faiz indirimlerinin de etkisini artırmasıyla birlikte ekonomi yönetimi tarafından iç talebi canlandırmaya yönelik alınan bütün önlemlerin bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu etki edeceğini öngörüyoruz.” Kaan, Türkiye’nin yeni başarılar elde etmesi için üretime ve ihracata önem vermesi; yatırım çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Yatırımcılar için çalışmalarımız var

MÜSİAD’ın yatırımları arttırmaya dönük projelerinden de söz eden Kaan, “Türkiye’ye yatırım yapanlarla yakın irtibat halindeyiz. Yine tazelenme süreciyle ilgili olarak çok ciddi yatırım yapmak için gelenler var, onlarla buluşuyor ve istişare ediyoruz. Tabii bununla yetinmiyor, nitelikli iş insanı yetiştirme konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.