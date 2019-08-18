0553 313 94 23

Borca değil ortaklığa dayalı piyasa yapısı oluşturulsun

İstanbul Yaklaşımı’na destek büyüyor... MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın "reel sektöre can suyu olacak" dediği Yeni İstanbul Yaklaşımı’na destek çığ gibi büyüyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:27
Borca değil ortaklığa dayalı piyasa yapısı oluşturulsun

Darboğazda olan üretici firmaların borçlarını yapılandırmalarını öngören Yeni İstanbul Yaklaşımı’na destek çığ gibi büyüyor. Bu yaklaşımın reel sektöre can suyu olacağına işaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, firmaları gerek mali gerekse idari yönden rahatlatacak adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yeni fırsat kapıları aralanacak

Şirketlerin ekonomik sıkıntılardan kurtulmaları için borca değil, ortaklığa dayalı bir piyasa yapısının tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaan, “Bu yolda atılan adımların karşılığının orta vadede alınacağına; girişimcilere ve yatırımcılara yeni fırsat kapılarının aralanacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisine de değinen Kaan, şunları kaydetti: “Ülkemizin kalkınması gerekiyor. Kalkınma için 2019 ve 2020’yi dönemi çok kritik. Bu iki sene içinde önemli aşamalar kat edeceğimizi umuyor ve diliyoruz. Açıklanan bir dizi reform paketinin yanı sıra kademeli bir şekilde devam edeceğine inandığımız faiz indirimlerinin de etkisini artırmasıyla birlikte ekonomi yönetimi tarafından iç talebi canlandırmaya yönelik alınan bütün önlemlerin bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu etki edeceğini öngörüyoruz.” Kaan, Türkiye’nin yeni başarılar elde etmesi için üretime ve ihracata önem vermesi; yatırım çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Yatırımcılar için çalışmalarımız var

MÜSİAD’ın yatırımları arttırmaya dönük projelerinden de söz eden Kaan, “Türkiye’ye yatırım yapanlarla yakın irtibat halindeyiz. Yine tazelenme süreciyle ilgili olarak çok ciddi yatırım yapmak için gelenler var, onlarla buluşuyor ve istişare ediyoruz. Tabii bununla yetinmiyor, nitelikli iş insanı yetiştirme konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:27
  1. Yeni İstanbul Yaklaşımı
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  3. MÜSİAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangsamorolu yetimlerin "Ömer Babası"
    1. Bangsamorolu yetimlerin "Ömer Babası"
    2. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    3. Bisikletle dünya turu yapan Alman..
    4. Yavru alageyiğe keçi "süt anne" oldu
    5. İstanbul havalimanları, 7 ayda 60..
    6. Sivasspor kalecisi Samassa taburcu..
    7. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
    8. Sağlık çalışanları ayaklandı! Grev..
    9. Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz..
    10. Yeni Malatyaspor yönetiminden hayırlı..
    11. Kıl çadırlardan yapılan kütüphane..
    12. Samassa, taburcu oldu
    13. (Özel) Okuma yazmayı öğrenince ilk işi..
    14. Çocuklar anlattı, başkan dinledi
    15. Başkan Büyükkılıç, Gemerek Lisesi..
    16. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Pakkan..
    17. Adana polisi suça ve suçluya geçit..
    18. İstanbul’u sel aldı Ekrem yine tatilde!
    19. Başkan Cabbar’dan Kayserispor’a Destek
    20. Kabinedeki 2 bakan tatil için..
    21. Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce..
    22. Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar..
    23. Çorum Barosu adli yıl açılışına..
    24. Kayserispor’a Brezilyalı futbolcu
    25. Gram altın yüz güldürdü
    26. İkinci Türk üssü Katil İsrail’in..
    27. Yeşil sahada gelen ölüm
    28. Kapadokya’da balon turları iptal edildi
    29. Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar..
    30. İbrahim Yücebaş ’Red Bull Car Park..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!