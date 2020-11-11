Borç yapılandırması ne zaman? | TBMM Genel Kurulunda, istihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bazı maddeleri kabul edildi. Vatandaşlar hangi borçların yapılandırılacağını, yapılandırma işleminin ne zaman başlayacağını merak ediyor? Peki, vergi yapılandırması ne zaman?

Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?

Pek çok kişi hangi borçların yapılandırılabileceğini merak ediyor. 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta pirimi, genel sağlık pirimi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, sosyal güvenlik destek primi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rüca alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, gecikme cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarının yapılandırılabilecek.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Ayrıca Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

Borç yapılandırma tarihi ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte işlemler başlayacaktır.