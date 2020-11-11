  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?

Vergi yapılandırması ne zaman? Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırması TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Vatandaşlar borç yapılandırmasının nasıl olacağını, yapılandırma işleminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:28:00 -
Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?

Borç yapılandırması ne zaman? | TBMM Genel Kurulunda, istihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bazı maddeleri kabul edildi. Vatandaşlar hangi borçların yapılandırılacağını, yapılandırma işleminin ne zaman başlayacağını merak ediyor? Peki, vergi yapılandırması ne zaman?

Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?

Pek çok kişi hangi borçların yapılandırılabileceğini merak ediyor. 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta pirimi, genel sağlık pirimi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, sosyal güvenlik destek primi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rüca alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, gecikme cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarının yapılandırılabilecek.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Ayrıca Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

Borç yapılandırma tarihi ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte işlemler başlayacaktır.

Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?
Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?

Ekonomi

Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay