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Ekonomi Borç yapılandırma son gün | Borç yapılandırma nasıl yapılır?
Ekonomi

Borç yapılandırma son gün | Borç yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma ekranı| Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırması kararı 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararın ardından pek çok kişi yapılandırma işleminin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Vergi borcu nereden yapılandırılıyor? | Vergi borcu yapılandırma başvurusu | Borç yapılandırma son başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:22:00 -
Borç yapılandırma son gün | Borç yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma e devlet | “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar borç yapılandırma işleminin nereden nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, vergi borcu internetten yapılandırılır mı?

Borç yapılandırma son gün

Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.

Borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.

Borç yapılandırma nasıl yapılır?

Yapılandırma işlemiyle borçlarınızı en fazla 18 taksitte ödeyebilirsiniz. Ayrıca borçlarınızı 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleriniz de bulunuyor. Borçlarınızı 31 Aralık 2020’ye kadar yapılandırmanız gerekiyor. Borcunu peşin ödeyene ise yüzde 90’a varan indirim yapılıyor.

KYK borç yapılandırma işlemi için öncelikle İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız. Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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