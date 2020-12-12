Borç yapılandırma son başvuru tarihi | Borç yapılandırma nasıl nereden yapılıyor?

Vergi borcu yapılandırma ekranı | “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek. Peki, vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Borç yapılandırma son başvuru tarihi

Yapılandırma işlemiyle borçlarınızı en fazla 18 taksitte ödeyebilirsiniz. Ayrıca borçlarınızı 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleriniz de bulunuyor. Borçlarınızı 31 Aralık 2020’ye kadar yapılandırmanız gerekiyor. Borcunu peşin ödeyene ise yüzde 90’a varan indirim yapılıyor.

Borç yapılandırma nasıl nereden yapılıyor?

Borç yapılandırma işlemi yapmak isteyenler işlemleri nereden nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Borç yapılandırma işlemlerini vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız. Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ