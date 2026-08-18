“Borazan Erdem”den “Bülbül Şaban”a salvolar! ‘CHP para dağıttı’ demişsin, Özel dağıtırken neredeydin?

"Ulusalcı takımın borazanı" Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, yıllardır İmamoğlu’nun, Özgür Özel’in, Burhanettin Bulut’un dağıttığı paraları görmeyip CHP’nin gazetecilere para verdiğini iddia eden yandaş Şaban Sevinç’e cevap verdi.

Son videosunda konuyu işleyen Erdem Atay, “Şaban Sevinç çok önemli bir haber yapıyor. Bir gazeteciye teklif getirilmiş, teklif çok yüksek bir meblağmış ama bunu gazetecinin bir tanesi kabul etmemiş. Geri kalanlar işte ayda 200.000 liraya maaşa bağlanmış. Şimdi böyle bir şey anlatıyor. Tamam, çok güzel bir habercilik, tebrik ediyorum Şaban abiyi. Şaban abi; İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in verdiği, Burhanettin Bulut'un dağıttığı paralarla ilgili tek bir haber yaptın mı? Tek bir cümle söyledin mi?” dedi.

“NİYE O ZAMAN KIZIYORDUNUZ?”

Atay şunları söyledi:

Aynı zamanda sen bu haberleri yaptıktan sonra mal bulmuş mağribi gibi atlayan bütün o gazeteciler...

Bak gördün mü, bunlar gazeteciye para veriyormuş! Niye o zaman kızıyordunuz? Yani ‘Verilir tabii ki gazeteciye para falan filan’ diyordunuz ya da sessiz kalıyordunuz da şimdi ne oldu da bir anda Kılıçdaroğlu para verince bir anda ‘Ay böyle terbiyesizlik mi olur!’ deyip hayatta ilk defa görmüş gibisiniz?

Bu şeye benziyor; Cem Yılmaz'ın şeyi var ya, ‘Hangi don? Don mu? hani...’ Böyle bir şeyin icadından haberi olmayan insanlar haline dönüştünüz.

‘Para mı? Ne parası? Hani benim haberim yok. CHP para vermiş... Aaa gerçekten mi?’ Ya bırakın artık ya! Bu gazeteciliğin ikiyüzlülüğü oluyor maalesef. Maalesef şu kelimeyi söyletiyorsunuz bana!