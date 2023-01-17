Bomba TOGG anketi! Tam 30 bin kişiyle yapıldı! Çıkan sonuçlar çok ilginç

SMR Araştırma, internet üzerinden 30 bin kişiyle görüşerek, “Vatandaş TOGG Algı Anketi” yaptı. Çıkan sonuçların çok ilginç olduğunu belirten Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, söz konusu anketle ilgili şu detayları aktardı:

"SMR Araştırma internet üzerinden 30 bin kişiyle görüşerek, “Vatandaş TOGG Algı Anketi” yapmış. Sonuçlar ilginç.

Katılımcıların yüzde 83.4’ü TOGG hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtiyor. Yüzde 16.6’sı ise TOGG’u bilmiyor.

Araştırmada katılımcıların yüzde 72.3’ü TOGG’un Türkiye’nin ülke imajına katkı sağlayacağını düşünüyor. Yüzde 17’lik bir kesim “TOGG ülke imajına katkı sağlamaz” diyor. Katılımcıların yüzde 10’unun ise bu konuda bir fikri yok.

TOGG almayı düşünenlerin yüzde 40.3’ü fiyatın 700 bin ile 1 milyon lira arasında olmasını istiyor. Yüzde 7.3 ü “Fiyat 1 milyonun üzerinde olsa da alırım” diyor. Katılımcıların Yüzde 16.5’i imkânı olsa bile TOGG almayacağını söylüyor. Yüzde 35.9’u ise ekonomik olarak araba alamayacağını belirtmiş.

Ve TOGG’un en beğenilen rengi… Yüzde 22.5 ile ilk sırada Gemlik rengi geliyor. Onu Kapadokya, Oltu ve Kula takip ediyor."