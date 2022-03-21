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Medya Bomba Nevşin Mengü yazısı! Malı tarif etmeye gerek var mı?
Medya

Bomba Nevşin Mengü yazısı! Malı tarif etmeye gerek var mı?

Melih Altınok, "Parasını verip satın aldığım şey hizmetten ziyade ürün olur" diyerek Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine aklı sıra eleştiri getiren CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'ye "hizmet" ve "ürün" kavramlarını detaylı bir şekilde izah etti. Altınok, yazısının sonunda "Bu kadar laftan sonra malın tanımını yapmama sanırım gerek yok değil mi?" diye sorarak da olay bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 11:18:00 -
Bomba Nevşin Mengü yazısı! Malı tarif etmeye gerek var mı?

Melih Altınok, "Parasını verip satın aldığım şey hizmetten ziyade ürün olur" diyerek Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine aklı sıra eleştiri getiren CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'ye "hizmet" ve "ürün" kavramlarını detaylı bir şekilde izah etti. Altınok, yazısının sonunda "Bu kadar laftan sonra malın tanımını yapmama sanırım gerek yok değil mi?" diye sorarak da olay bir göndermede bulundu. İşte Altınok'un Sabah gazetesindeki o bomba yazısı:

"Muhalefet yandaşı gazeteciler arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılışının artçı sarsıntıları sürüyor...

Yıllar önce yapılması gereken, Doğu ve Kuzey Marmara'daki yoğunlaşmayı rahatlatıp, Güney ve Batı Marmara'yı, hatta Kuzey Ege'yi hareketlendirecek köprüyü bir tatil rotası sandıkları için söyleyebilecekleri sınırlı.

"Fark yaratmak" adına içlerinden "Erdoğan 18 Mart'ta Atatürk'ü anmamak için köprü açtı" diyen bile oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bir sözü alıntılayıp, "Parasını verip satın aldığım şey hizmetten ziyade ürün olur" diyerek köprü ücreti eleştirilerine yeni bir soluk getiriyordu.

Televizyonlara da çıkartılan bir gazeteci nasıl böyle cahilce bir cümle kurabilir?

Affedersiniz ama... İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen işlere hizmet denir. Temizlik, ulaşım, bankacılık, işçilik, berberlik, hekimlik, eğitim vs. birer hizmettir.

Karşılığında para vermeniz bu hizmetleri mal yapmaz.

Bu kadar laftan sonra malın tanımını yapmama sanırım gerek yok değil mi?"

 

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Yorumlar

Ahmet

Nevşin Mengü'ye çaktırmadan Mal demiş. Eh babası şusu busu milletvekili filan olduğu için bir yerlere gelen, cahil olduğu halde bunu dahi idrak edemeyip okuyup öğrenmeyen bu hale düşer. Aynı hemşire şırıngayı gerçek sananlar gibi. Ülkemizde gerçek bir Liyakat sorunu var. Ama hemen heryerde var. kimseler sevinmesin. White Sea diyenlerde unutulmadı...

Eser

ahh ahh bu mallmüdürlerinden ben halää cekiyorum benim analikta nevsehir gibi pardon nevsim gibi bin kisi beyaz desin bu halä sari der bizde asiri demokrasi var ondan herhalde baska ülkelerde yasama sanslari yok yoksa güvercin olmalari lazim♥♪
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