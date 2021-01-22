Bomba iddia: Türkiye'den dev savunma ihracatı!

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık 2020’de Bangladeş’teki Türk Büyükelçiliği’nin açılışını yapmak için Bangladeş’e resmî bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu, ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Sheick Hasina ve Dışişleri Bakanı AK Abdullah Momen ile görüşmüştü. Görüşmede iki ülkenin savunma ve sağlık konularında yapabilecekleri iş birliklerinin tartışıldığı ifade edildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda yıllık 2 milyar dolara ulaşacağı da görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söylenenler arasındaydı.

Defcesa.com tarafından aktarıldığı üzere söz konusu görüşmeler sırasında Türkiye’nin, 2030 yılı savunma sanayii hedefleri kapsamında Bangladeş’e iş birliği teklif ettiği iddia ediliyor. Çavuşoğlu’nun, Bangladeş ziyareti sırasında, Bangladeş için uygun fiyat ve koşullardaki askerî teçhizatın ve teknoloji transferi gibi iş birliği tekliflerinin sunulduğu iddia ediliyor. İddianın geçtiği haberde ek olarak, Türkiye’nin bahse konu teçhizatın kullanımına yönelik Bangladeş’e herhangi bir şart koşmayacağının aktarıldığı söyleniyor.

Habere göre, Bangladeş Ordusunun Türk yapımı; uçak, insansız hava aracı, taarruz helikopterleri, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, küçük ve orta ölçekli savaş gemileri, elektronik harp sistemleri, telsiz haberleşme teçhizatı ve mühimmatlarla ilgilendiği belirtiliyor.

Bangladeş’in ilgilendiği iddia edilen ROKETSAN yapımı lazer güdümlü roket: CİRİT

Bangladeş Ordusunun bu konuda ROKETSAN ve ASELSAN gibi Türk savunma sanayii firmalarıyla, orta menzilli güdümlü roket/füze sistemleri ve orta menzilli karadan havaya füze sistemlerinin temini için sözleşme imzaladığı iddia ediliyor. Bangladeş ordusu personelinin, bu kapsamda eğitim almak için Türkiye’ye gönderildiği de iddia edilen bilgiler arasında.

CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füze Hakkında

CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füze, taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözümdür. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, 2.75” güdümsüz roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır.

CİRİT; helikopter, İHA, kara aracı, sabit kara platformu, hafif saldırı uçağı, deniz platformları vb. gibi farklı platformlara entegre edilebilmektedir. Hedefin işaretlenmesi atış yapan platform üzerinden ya da başka bir kaynaktan yapılabilmektedir.

Sistem Özellikleri:

• Çap: 2.75″ (70 mm)

• Azami Menzil: 8 km

• Ağırlık: 15 kg

• Yakıt Tipi: HTPB bazlı az dumanlı kompozit katı yakıt

• Harp Başlığı tipleri: Duyarsız çok maksatlı başlık (zırh delici, personel, yangın çıkarıcı) ya da yüksek infilaklı başlık

• Güdüm: MEMS-AÖB ile ara safha güdüm, Yarı aktif lazer arayıcı başlık ile terminal güdüm

• Hedef Tipleri: Hafif Zırhlı / Zırhsız Araçlar, Silahlı Birlikler ve Sığınaklar

• Platformlar: Taarruz ve Genel Maksat Helikopterleri, İnsansız Hava Araçları, Zırhlı Personel Aracı, Hafif Saldırı Uçakları, Karakol ve diğer Deniz Platformları

Kaynak: Defence Türk