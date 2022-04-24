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Dünya Bomba iddia! Putin o ülkeyi de işgal edecek
Dünya

Bomba iddia! Putin o ülkeyi de işgal edecek

Ukrayna'ya işgal girişimi dünya genelinde büyük yankı uyandıran Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna sınırlarıyla kalmayacağı ve bir sonraki aşamada Moldova'yı işgal planı yaptığı öne sürüldü. Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev de, ezilen Rusları korumanın tek yolunun Moldova'daki özerk bölge Transdinyester'e girmek olduğunu dile getirerek Moldova'ya operasyon sinyali verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:29:00 -
Bomba iddia! Putin o ülkeyi de işgal edecek

 

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Mariupol'u işgal ettiğini duyurması, savaşta yeni bir boyut yaşanmasına neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mariupol'un alınmasını büyük bir takdirle karşıladığı ve zaferin devam etmesi yönünde emir verdiği belirtildi.

Ancak Putin'in bununla da sınırlı kalmayacağı ve son dönemde Ruslara baskı uyguladığı öne sürülen Moldova için de bir işgal planı hazırladığı iddia edildi. NewsAU'nun haberine göre Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol ettikten sonra Rusça konuşan ve ezilen insanları kurtarmanın tek yolu Transdinyester'e girmektir" dedi.

Transdinyester, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moldova tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği Moldova'nın küçük bir bölgesi. Bu bölge Rusça konuşanların yaşadığı ve 2014'te Kiev'den ayrılan Donetsk ve Luhansk bölgelerine benzemesi nedeniyle de önem taşıyor.

 

 

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Yorumlar

Vatan Sever

Bu özerk bölgelere müdahale cuhapa nin ajandasın da varmı acaba, özerklik diye bir yerlerini yırtıp durmaları boşuna değil demekki, önce özerklik sonrasinda dış müdahaleye zemin hazırlama, insanın aklına Suriye'de yepege nin işgal ettiği bölgeler geliyor
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