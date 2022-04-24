Bomba iddia! Putin o ülkeyi de işgal edecek

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Mariupol'u işgal ettiğini duyurması, savaşta yeni bir boyut yaşanmasına neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mariupol'un alınmasını büyük bir takdirle karşıladığı ve zaferin devam etmesi yönünde emir verdiği belirtildi.

Ancak Putin'in bununla da sınırlı kalmayacağı ve son dönemde Ruslara baskı uyguladığı öne sürülen Moldova için de bir işgal planı hazırladığı iddia edildi. NewsAU'nun haberine göre Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol ettikten sonra Rusça konuşan ve ezilen insanları kurtarmanın tek yolu Transdinyester'e girmektir" dedi.

Transdinyester, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moldova tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği Moldova'nın küçük bir bölgesi. Bu bölge Rusça konuşanların yaşadığı ve 2014'te Kiev'den ayrılan Donetsk ve Luhansk bölgelerine benzemesi nedeniyle de önem taşıyor.