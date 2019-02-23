Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu geri dönüyor... Futbolu bıraktığını açıklayan Onur Kıvrak'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor’da önce kadro dışı bırakılan daha sonra takımdan gönderilen Onur Kıvrak’ın futbolu bırakmasının ardından kovuğuna çekildiği, eski eldivenin artık futbol maçlarına bile göz atmadığı ifade edildi. TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Bordo mavili kulüpte 12 sezon forma giydikten sonra radikal bir kararla aktif futbol kariyerine son veren Onur Kıvrak’ın şu anda dinlenmede olduğu belirtilirken 31 yaşındaki milli kalecinin ilerleyen dönemlerde Trabzonspor’da görev alacağı, hatta teknik heyet içerisinde bulunacağı öğrenildi. Karadeniz ekibinde futbolu bırakarak "Trabzonsporlu Onur olarak hatırlanmak istiyorum" açıklamalarıyla camianın takdirini toplayan Onur Kıvrak’ın şu anda net olarak sezonun bitmesini beklediği bildirildi.

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