Bomba iddia: Mansur Yavaş'ın adaylığı rafa kalktı! CHP'nin Ankara adayı...
CHP- İYİ Parti arasında yaşanan görüşme trafiği sonrası Sinan Aygün'ün adaylığı netlik kazanırken Mansur Yavaş isminin rafa kalktığı öne sürüldü.17 Aralık 2018 Pazartesi 22:02
yeniakit.com.tr
İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
CHP içerisinde Mansur Yavaş karşıtları kazan kaldırdığı öne sürülürken, devşirme aday değil partili aday çağrısında bulunulduğu iddia edildi.
Mansur Yavaş ismi rafa kalktı, gümdemde Sinan Aygün var
Mansur Yavaş muhaliflerinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu baskı altına alarak Sinan Aygün'ün Ankara'da aday göstermeye çalıştığı öğrenildi. Gün içerisinde CHP- İYİ Parti arasında yaşanan görüşme trafiği sonrası Sinan Aygün'ün adaylığı netlik kazanırken Mansur Yavaş isminin rafa kalktığı öne sürüldü.
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