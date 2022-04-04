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Dünya Bomba iddia! Kritik isim Rusya'nın işgal edeceği 3 ülkeyi açıkladı
Dünya

Bomba iddia! Kritik isim Rusya'nın işgal edeceği 3 ülkeyi açıkladı

Putin muhalifi Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, Rusya'nın bir sonraki hedefinin Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya olacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 11:55:00 -
Bomba iddia! Kritik isim Rusya'nın işgal edeceği 3 ülkeyi açıkladı

2003 yılıdan Rusya'nın en zengini insanı olan Mikhail Khodorkovsky'nin, siyasi nedenlerle Putin'le arası açıldı. Mali suçlamalarla karşı karşıya kalan ve 9 yıl hapse mahkum edilen Khodorkovsky, 2013 yılında hapishaneden çıktı.

Putin'e karşı muhalif pozisyonu devam eden Rus oligark, CNN International'da katıldığı programda ilginç bir iddiada bulundu.

"Yeni hedefi baltık ülkeleri olacak"

Putin'in çıldırdığını, asıl savaşı ise Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile yaptığını söyleyen Khodorkovsky, "Putin, Ukrayna'da kazandığına karar verirse, Ukrayna savaşının son olmayacağına çok eminim. Bir sonraki hedefi Baltık ülkeleri olacak" dedi.

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal tehlikesi altında olduğunu öne süren Rus oligark Khodorkovsky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, diğer Rus oligarklara "Putin'e karşı birleşme çağrısı" yapmıştı.

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