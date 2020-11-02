Bomba iddia: Adıyaman Kahta'da petrol bulundu

Türkiye'nin doğalgaz keşfinin ardından şimdi de Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol bulunduğu iddia edildi.

Adıyaman'da 'petrol bulundu' iddiası

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde TPAO'nun açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. Kuyudan çıkarılanın petrol olduğu iddia edilen görüntülerde TPAO görevlilerinin gerçekleştirdiği çalışma görülüyor.

'Yerli Üretim' sayfası tarafından ortaya atılan iddia kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

Resmi açıklama gelmedi

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Doğalgaz rezervi ne durumda?

Yapılan son çalışmalarla Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 405 milyar metreküpe yükseldi. Uzmanlara göre Türkiye bu gazı 3 yıl içerisinde piyasaya verebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de keşif açıklaması sonrası “İthalat azalacak. Vatandaş gazı daha ucuza kullanacak” demişti.