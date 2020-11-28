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Dünya Bölünüyorlar: İngiltere'den ayrılmak için harekete geçtiler!
Dünya

Bölünüyorlar: İngiltere'den ayrılmak için harekete geçtiler!

İskoçya, önümüzdeki yıl Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bir bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 01:43:00 -

İskoçya, önümüzdeki yıl Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bir bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini açıkladı.

Açıklama, Başbakan Nicola Sturgeon tarafından yapıldı. Bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi'nin de liderliğini yapan Sturgeon, 2021 yılının ilk aylarında referandumu düzenlemek istediklerini kaydetti.

Ülkede yapılan son anketlerde halkın bağımsızlığa sıcak baktığı sonucu ortaya koyulmuştu.

2014 yılında ülkede aynı taleple yapılan referandum sonucunda halkın yüzde 55'i bağımsızlığa karşı çıkmıştı.

Ancak yaşanan son gelişmelerin, özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararının, İskoçya'da bağımsızlığa olan eğilimi artırdığı belirtiliyor.

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