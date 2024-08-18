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Yerel Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama
Yerel

Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:02:00 -
Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı.

Bekirfakılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangının anız kaynaklı olduğu belirlendi.

Yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerden ikisi "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)

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