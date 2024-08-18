Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı.
Bekirfakılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangının anız kaynaklı olduğu belirlendi.
Yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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Şüphelilerden ikisi "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.
Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)