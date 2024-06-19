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Gündem Bolu'daki dönel kavşakta yaşanan feci kaza kamerada!
Gündem

Bolu'daki dönel kavşakta yaşanan feci kaza kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 23:59:00 - 2024-06-20 00:05:48

Bolu'da D-100 karayolundaki bir dönel kavşakta iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameralara yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul istikametine seyreden Z.K. idaresindeki otomobil, dönel kavşakta aniden yola çıkan M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bir kişi araçta sıkıştı! 4 yaralı...

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

Kağıt gibi ezilen aracın sürücüsü M.Y.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Tali yoldan dönel kavşağa giren M.Y. yönetimindeki otomobilin aniden yola çıktığı anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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