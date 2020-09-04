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Aktüel Bolu'da yaylada erkek cesedi bulundu
Aktüel

Bolu'da yaylada erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:41:50 -
Bolu'da yaylada erkek cesedi bulundu

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesi Havullu Yaylası'nda kullanılmayan bir evde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Havullu köyü Doğan Çayırı mevkisinde bir vatandaş jandarmayı arayarak, yaylada kullanılmayan bir ev içerisinde ceset olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedin M.A'ya ait olduğu belirlendi.

M.A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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