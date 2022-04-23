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Yerel Bolu'da vahşet! Eski damadı bıçaklayarak öldürdüler
Yerel

Bolu'da vahşet! Eski damadı bıçaklayarak öldürdüler

Bolu'nun Gerede ilçesinde eşinden boşandıktan sonra aralarında husumet başlayan eski damadı, kayınpederi ve kayınbiraderi okul bahçesinde bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 00:58:00 -
Bolu'da vahşet! Eski damadı bıçaklayarak öldürdüler

Bolu’nun Gerede ilçesinde husumetli oldukları eski damadı kovaladıktan sonra okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren kayınpeder ile kayınbirader gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gerede ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandıktan sonra aralarında husumet başlayan eski damat K.Ö. (22) ile kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. sokak üzerinde karşılaştı. C.D. ve F.D.’nin ellerinde bıçak olduğunu gören K.Ö. kaçarak Gerede Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesine girdi.

Bıçaklanan eski damat kurtarılamadı

K.Ö.’yü okul bahçesinde yakalayan baba ve oğlu eski damatlarını bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan K.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındılar

Olaya karışan F.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kavgada hafif şekilde yaralanan C.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin gözetimi altında Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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