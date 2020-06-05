  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu’da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Bolu’da, D-100 karayolunda seyir halindeyken önündeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:42:36 -
Bolu’da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Bolu’da, D-100 karayolunda seyir halindeyken önündeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 karayolu Çaydurt mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Nihat Bodur ve çocukları Ömer ile İrfan Bodur yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ve diğer yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayı anlatan tır sürücüsü Hüseyin Akca, “Seyir halindeyken ses geldi. Aynadan baktığımda özel aracın arkadan girdiğini gördüm. Arkadaşlardan itfaiye ve ambulansı aramalarını rica ettim. Vatandaşlar yardımcı oldu” dedi.


Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 Karayolu İstanbul istikameti kontrollü olarak yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı