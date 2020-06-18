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Aktüel

Bolu'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:46:56 -
Bolu'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

BOLU (AA) - Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte sabah başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.

Sağanakta Bozuzanlar Mahallesi'nde bazı rögarların taşması nedeniyle yol zarar gördü. Olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı.

Sümer Mahallesi'nde ise yolda oluşan su birikintisi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahallede bir sitenin bodrum katlarını da su bastı.

Sağanak, kentteki bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu.

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışması yaptı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle suyla dolan Karacaağaç alt geçidi ulaşıma kapatıldı.

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